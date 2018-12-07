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أمس.. عودة 869 لاجئاً سوريا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أفاد المركز الروسي لاستقبال وإيواء اللاجئين السوريين، أمس الخميس، بأن 869 لاجئا عادوا إلى بلادهم خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكر المركز أن 134 شخصا بينهم 40 امرأة و69 طفلا، عادوا من لبنان عبر معبري جديد يابوس وتلكلخ، فيما عاد 735 شخصا، بينهم 221 امرأة و375 طفلا عبر معبر نصيب من الأردن، مضيفا  أن 227 نازحا عادوا إلى أماكن إقامتهم الدائمة.


وأشار إلى أن وحدات الهندسة التابعة للجيش السوري أزالت الألغام من 9,5 هكتار من الأراضي خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كما أبطلت مفعول 32 عبوة قابلة للتفجير، بينها ثلاث عبوات يدوية الصنع.




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