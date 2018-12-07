تخليص, أفراد, عائلة, غمرت, الامطار, بيتهم, في, منطقة, المركز,

جاءنا من كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ اليوم الجمعة ان طواقم الاطفاء والانقاذ عملت على تخليص عائله في منطقة المركز غمرت المياه منزلهم وعلقوا في الطابق الثاني .

طواقم الاطفاء والانقاذ عملت على تخليصهم ولم يبلغ عن اصابات .