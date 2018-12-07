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تخليص أفراد عائلة غمرت الامطار بيتهم في منطقة المركز



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جاءنا من كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ اليوم الجمعة ان طواقم الاطفاء والانقاذ عملت على تخليص عائله في منطقة المركز غمرت المياه منزلهم وعلقوا في الطابق الثاني .



طواقم الاطفاء والانقاذ عملت على تخليصهم ولم يبلغ عن اصابات . 




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