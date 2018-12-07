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روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007
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اغلاق مسالك ايالون في المركز وتخليص عالقين
2018-12-07 10:24:50
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اغلاق مسالك ايالون في المركز وتخليص عالقين
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