فيديو وصور - اغلاق شوارع رئيسية في المركز وتخليص عالقين

أغلِقت صباح اليوم عدة مقاطع طرق في مركز البلاد منها مسالك ايالون من كلا الاتجاهين ، بسبب غمرها بمياه السيول .

وافيد ان الشرطة تقوم بتوجيه حركة السير إلى طرق بديلة.وعملت طواقم الانقاذ على تخليص عالقين وسيارات غمرتها مياه الامطار .وفي جبل الشيخ بدأت الثلوج تتساقط الليلة الماضية.