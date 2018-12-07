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فيديو وصور - اغلاق شوارع رئيسية في المركز وتخليص عالقين



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أغلِقت صباح اليوم عدة مقاطع طرق في مركز البلاد منها مسالك ايالون من كلا الاتجاهين ، بسبب غمرها بمياه السيول .


وافيد ان الشرطة تقوم بتوجيه حركة السير إلى طرق بديلة. 


وعملت طواقم الانقاذ على تخليص عالقين وسيارات غمرتها مياه الامطار .


وفي جبل الشيخ بدأت الثلوج تتساقط الليلة الماضية. 




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