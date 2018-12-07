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صور .. أول سوبرماركت عائم بالبحر في دبي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



افتتح في دبي أول سوبر ماركت بحري عائم لخدمة الزبائن في عرض البحر على مدار 6 أيام في الأسبوع.



ويلبي المتجر العائم "Carrefour Bites and More by the Shore"، حاجات وطلبات السياح ورواد الرياضات البحرية (اليخوت والدراجات المائية). ويقع المتجر على مقربة من منتجعات ثلاثة شواطئ هامة في المنطقة: كايت بيتش والجميرا والصفوح. 




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- ميرو

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