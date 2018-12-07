صور, .., أول, سوبرماركت, عائم, بالبحر, في, دبي,

ويلبي المتجر العائم "Carrefour Bites and More by the Shore"، حاجات وطلبات السياح ورواد الرياضات البحرية (اليخوت والدراجات المائية). ويقع المتجر على مقربة من منتجعات ثلاثة شواطئ هامة في المنطقة: كايت بيتش والجميرا والصفوح.

افتتح في دبي أول سوبر ماركت بحري عائم لخدمة الزبائن في عرض البحر على مدار 6 أيام في الأسبوع.

تابعونــا

اتفاق "مُحتمل" بين أبل وسامسونغ لتصنيع آيفون جديد 2018-12-17 | 12:15:10 أشارت شائعات حديثة، إلى أن شركتي أبل وسامسونغ ستوحدان جهودهما لتصنيع هاتف ذكي...

احذر.. خطر "الإيموجي" في تغريداتك وتعليقاتك 2018-12-17 | 08:30:23 يبدو أن الإنترنت والخصوصية لا يجتمعان، فبعد تعقب زياراتك المختلفة وكل المواقع...

إنستغرام يضيف ميزة مفيدة للمغتربين 2018-12-16 | 13:14:51 أعلن تطبيق إنستغرام لمشاركة الصور والفيديوهات، الاثنين، عن إضافة ميزة الرسائل...

طائرة إماراتية مرصعة بالماس تشعل المواقع... وهذه قصتها 2018-12-14 | 12:00:37 انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً صورة لطائرة إماراتية بدت وكأنها مرصعة...

قريبا في إنستغرام.. "حساب المبدع" 2018-12-14 | 06:31:49 تعمل شركة إنستغرام على اختبار نوع جديد من الحسابات على خدمة مشاركة الصور والفيديو...

"قصر بوينغ" المذهل بالصور.. طائرة لم ترها عين من قبل 2018-12-13 | 14:11:09 أطلقت شركة "بوينغ بيزنيس جتس"، الاثنين، طرازا جديدا من طائرة 777 إكس الخاصة خلال...

كشف مقبرة فرعونية تضم عشرات الهياكل العظمية بمصر 2018-12-13 | 13:20:47 كشفت بعثة آثار سويدية عن مقبرة أثرية تعود إلى عصر الأسرة الفرعونية الثامنة عشر في...

شجار حامي الوطيس بين رجال دين في كنيسة أوكرانية! 2018-12-13 | 12:55:55 شهدت كنيسة أوكرانية شجارا عنيفا بين رجال دين ينتمون إلى تيارين أرثوذكسيين...

"فيسبوك" تسعى للتنبؤ بتحركات المستخدمين المستقبلية 2018-12-13 | 08:18:37 يبدو أن شركة فيسبوك تسعى لمعرفة خطواتك المستقبلية، وفقا لما كشفته وثائق لدى...