ترامب, يعين, ناورت, مندوبة, أمريكا, في, الأمم, المتحدة, خلفاً, لهيلي,

قالت وسائل إعلام أمريكية إن الرئيس دونالد ترمب سيعلن اليوم الجمعة، عن تعيين المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت مندوبة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة.

وقالت شبكة "CNN" نقلًا عن مسؤولين أميركيين، إنه سيتم الإعلان عن تعيين ناورت، الصحفية السابقة في قناة "فوكس نيوز"، اليوم.يشار إلى أن ناورت ستحل المنصب محل نيكي هايلي، المندوبة الأميركية الحالية في الأمم المتحدة، والتي أعلنت في أوائل تشرين الأول/أكتوبر الماضي استقالتها على نحو مفاجئ.