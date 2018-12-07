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جبل الشيخ يرتدي حلته البيضاء
2018-12-07 09:15:31
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جبل الشيخ يرتدي حلته البيضاء
جبل الشيخ يرتدي حلته البيضاء
جبل الشيخ يرتدي حلته البيضاء
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