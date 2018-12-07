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مصرع عامل اتهار عليه حائط اسمنتي قرب القدس
2018-12-07 09:14:46
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مصرع عامل اتهار عليه حائط اسمنتي قرب القدس
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