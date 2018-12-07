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فيديو - تساقط كثيف للثلوج على القسم العلوي بجبل الشيخ



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



يشهد موقع جبل الشيخ منذ ساعات فجر اليوم الجمعة تساقطا كثيفا للثلوج في القسم العلوي من الجبل .


وتراكمت الثلوج  على ارتفاع 10 سنتيمتر.


واعلنت ادارة الموقع عن فتحه امام الزوار اليوم الجمعة .





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