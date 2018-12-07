سلطة, الاطفاء, والانقاذ, تحذّر, من, السيول, والفيضانات,

بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي-

في أعقاب الاحوال الجوية العاصفة والماطرة، تعمل طواقم الاطفاء والانقاذ في مختلف انحاء البلاد على مواجهة اضرار العاصفة أو أي حالات طوارئ، خاصة في المناطق المنخفضة التي تشهد فيضانات بشكل عام.وأُعلنت طواقم الاطفاء والانقاذ عن حالة تأهب واستعداد على ضوء ما شهدته مناطق عدة في البلاد في السابق وخاال اليومين الاخيرين، حيث اضطرت طواقم الاطفاء والانقاذ للتدخل السريع لانقاذ مواطنين وسيارات علقت جراء الفيضانات. وتحذّر سلطة الاطفاء من الدخول في مجاري السيول والفياضانات، خاصة وانها تشكل تحديا امام هواة الطبيعة ممن يعتبرونها مغامرة لدخول مناطق جريان الوديان والسيول بواسطة سيارات رباعية الدفع، علما أنّ السنوات الاخيرة شهدت خسائر بالارواح، بعد ان انجرف الضحايا في مياه الامطار بعد هذه المغامرات غير محسوبة العواقب.توصي سلطة الإطفاء والإنقاذ المواطنين الابتعاد عن مسارات جريان السيول، خاصة في الجداول والأنهار والوديان، خاصة وان الاعوام الماضية شهدت حوادث وفاة وسقوط ضحايا بسبب الدخول لهذه المناطق. سلطة الاطفاء والانقاذ تعود وتحذر من مخاطر الانقياد إلى مجازفات في مناطق السيول والجداول، التي يتوقع أن تشهد جريان قوي للمياه بأعقاب الأمطار الغزيرة المتوقعة.أخيرًا تذكروا: في كل حالة طارئة يجب الاتصال فوراً بخدمات الطوارئ ، الإطفاء والإنقاذ على هاتف رقم 102، بحسب توصيات سلطة الإطفاء والإنقاذ.