مصرع, عامل, انهار, عليه, حائط, باطون, في, مصنع, قرب, القدس,

لقي عامل صباح اليوم الجمعة مصرعه خلال عمله في مصنع بالمنطقة الصناعية في عطروت قرب القدس , حيث انهار عليه حائط باطون بسبب الامطار الشديدة.

طواقم الاسعاف التي وصلت الى مكان الحادث اقرت وفاة العامل بعد ان تم تخليصه من تحت الانقاض.من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.وقال كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ :" في المنطقة الصناعية عطروت شرقي القدس .طواقم عديده من الاطفاء والانقاذ بمساندة جهات انقاذ اخرى عملت على تخليص عامل من تحت انقاذ حائط باطون انهار على ما يبدو بسبب الامطار على مصنع محاذ .الطواقم عملت بمساندة وحدة الكلاب للبحث عن العامل وبعد عمل كبير تم العثور عليه تحت الانقالذ جثة هامدة وتم اقرار وفاته .