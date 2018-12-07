بعد, منعها, منذ, سنوات.., مصر, تبدي, موافقة, على, تسيير, رحلات, معتمري, غزة,

بعد سنوات على منع وحرمان الغزيين من أداء مناسك العمرة، أعطت السلطات المصرية موافقتها المبدئية على إعادة تسيير الرحلات من قطاع غزة.

وتستعد شركات الحج والعمرة في غزة، لبدء تفويج المعتمرين عبر معبر رفح وصولا إلى السعودية، بعد أن تلقت وعدا مصريا بتقديم تسهيلات على سفر المعتمرين.ويتواجد وفد فلسطيني فني في العاصمة المصرية منذ نحو أسبوع، مكون من مسؤولين بوزارة الأوقاف الفلسطينية، إلى جانب عدد من أصحاب شركات الحج والعمرة بغزة، وذلك لترتيب ملف معتمري غزة، مع لجنة فنية مصرية متخصصة، حيث حققت المشاورات مراحل متقدمة في ملف استئناف العمرة لأهالي قطاع غزة لهذا العام.