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جمانة عابد.. فلسطينية ضمن أفضل 50 طياراً على مستوى الولايات المتحدة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 اختيرت الفلسطينية جمانة مصطفى عابد (24 عاماً) من مدينة البيرة شمال رام الله، ضمن أفضل 50 طياراً على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية عن ولاية كليفلاند أوهايو.



كما وجرى اختيار عابد ضمن تصنيف أصغر طيار في مرحلة التعليم العالي.




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