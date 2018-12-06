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لقاء حواري في الكلية الاكاديمية العربية حيفا بعنوان"مكافحة العنف-شراكة وتعاون"



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



بمناسبة افتتاح نشاطات مركز الاداب والحوار للعام 2018-2019 في الكلية الأكاديمية العربية للتربية - حيفا , أقيم مساء الخميس لقاء حواري بعنوان "مكافحة العنف-شراكة وتعاون".


وقد تمحور الحديث في اللقاء حول العنف في المجتمع العربي بمشاركة :"رئيس الكلية الأكاديمية العربي المحامي زكي كمال , سعادة اللواء جمال حكروش قائد مديرية تطوير خدمات الشرطة في المجتمع العربي , الاعلامية فيدا مشعور رئيسة تحرير صحيفة الصنارة , المحامي عنان غانم النيابة العامة القسم الجنائي لواء حيفا , المحامي وئام قبلاوي النيابة العامة القسم الجنائي لواء الشمال .

وقد تحدث المشاركون أمام الطلاب والمحاضرين وضيوف الكلية عن العنف واسبابه وكيفية علاج المجتمع من هذه الافة , كما واتيحت الفرصة للطلاب والحضور بتوجيه الاسئلة.




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