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امريكا تفشل في إدانة حماس بالامم المتحدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 فشلت الولايات المتحدة الامريكية مساء الخميس في تمرير مشروع قرار يدين حركة حماس في الجمعية العامة للأمم المتحدة.


وفشل المشروع  في الحصول على أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة. صوت لصالح المشروع 87 عضوا، وعارضه 57 فيما امتنع 33 عن التصويت.

ورحبت الرئاسة الفلسطينية برفض الجمعية العامة مشروع القرار الامريكي لادانة النضال الوطني الفلسطيني، وشكرت الدول التي صوتت ضد مشروع القرار.

وكان السفير الكويتي، نيابة عن المجموعة العربية، دعا الدول الأعضاء إلى التصويت ضد مشروع القرار الامريكي. ونيابة عن السعودية والبحرين والإمارات واليمن، قال السفير السعودي عبد الله المعلمي إن الدول الأربع ستصوت ضد مشروع القرار الامريكي.

وكانت الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار حول "أنشطة حماس والفصائل في غزة"

يدين المشروع حماس "لإطلاق الصواريخ بصورة متكررة على إسرائيل، وللتحريض على العنف بما يعرض المدنيين للخطر".

ويطالب المشروع حماس والفصائل، بما في ذلك حركة الجهاد الإسلامي، بوقف جميع الأعمال "الاستفزازية والأنشطة العنيفة ومن ذلك استخدام الأجهزة الحارقة المحمولة جوا". حسب المشروع المقدم.

ويدين المشروع استخدام الموارد من قبل حماس في غزة لإقامة بنى تحتية عسكرية تشمل الأنفاق، ومعدات إطلاق الصواريخ.
امريكا تفشل في إدانة حماس بالامم المتحدة




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