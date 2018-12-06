الخط, الأحمر...,

تنتشر مشكلة العنف في أنحاء العالم, ولكن الحديث الأكبر اليوم يتركز حول مشكلة العنف ضد النساء والفتيات تحديدا, التي اعتبرتها الأمم المتحدة من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً وتدميراً في عالمنا الحاضر.لا أريد أن أتطرق لما تعرضت له المرأة في الدول العربية, خاصة في أيام الثورات, والتي ما زالت مستمرة منذ سنوات! الآن سنتناول موضوع العنف ضد النساء عندنا!تشير الإحصائيات الى ان عدد النساء العربيات في إسرائيل ما يُقارب نصف مليون امرأة من جيل 18 وما فوق, وفيما يلي وصف لواقع صعب تعيشه فئة من بينهن:1.هذا العام تعرضت ما يُقارب 105,000 امرأة لأحد أشكال العنف.2. 20,000 امرأة تعرضن لاعتداء او تحرش جنسي.3. 67,000 امرأة تعرضن للعنف عبر الشبكة الألكترونية.4. 230,000 امرأة قلن إنهن لا يشعرن بالأمان وإنهن معرضات ليكنّ ضحايا للعنف كل لحظة. الجميع بات يعلم أنه منذ بداية هذا العام قُتلت 24 امرأة منهن 10 نساء عربيات مع إننا نشكل حوالي 20% من عدد السكان.المرأة تتعرض للعنف من الأشخاص المحيطين بها: زوج, صديق, حبيب, أب أو ابن أو ابنة.هذا إضافة الى التحرش في الشوارع وزواج الأطفال الذي بتنا نسمع عنه مؤخراً. العنف يَطال الفتيات المثليات الجنس والمسنات من قبل معالجيهن والنساء ذوات الإعاقة. أما اذا كان هناك عنف اقصى من أي عنف فهو ختان الفتيات وتشويه أعضائهنّ التناسلية.في 4 كانون الأول أعلنت الحركات النسائية الحرب ضد سرطان العنف ولكن هل ستحقق النساء النصر؟أراهن أن هذه بداية لزلزال خاصة بوجود أرضية خصبة اليوم. في 4 كانون الأول هبّت النساء في أرجاء البلاد, عربيات ويهوديات, الى إسماع أصواتهن ضد تعنيفهن وقتلهن واستغلالهن أبشع إستغلال من حيث التحرش والتعامل معهن كسلعة وهدر دمائهن..مجتمعنا الصغير يراوغ لأنه يخضع للسيطرة الذكورية لكن في يوم 4 كانون الأول انطلقت المرأة كالمارد من القمقم وجندت آلاف النساء وأثبتت جدارتها في تجنيد النساء في مختلف أرجاء البلاد.في 4 كانون الأول نجحت النساء في احتجاجات مدوية في كل قرية ومدينة.. لقد نجح اضرابهن أكثر من إضرابات السلطات المحلية وأكثر من اضرابات مختلف اللجان, مثل لجنة المتابعة ولجنة السلطات المحلية. وأكثر بكثير من رجال السياسة.. نحو 30,000 امرأة اتحدن وتجمعن في ميدان رابين مساء الثلاثاء وقلن كلمتهن. هل انعدمت قدراتنا على التواصل بشكل طبيعي وحلّ العنف مكانها؟هل نستسلم ليصبح مجتمعنا متهلهلا وعنيفا لا كرامة له؟هل تستمر هذه الحياة اللئيمة من العنف لتكسوها طبقات من الصدأ؟ابتعدوا عن العنتريات التافهة على مواقع التواصل التي أصبحت تشجع استمرار العنف وكأننا مجتمع يحارب دون سلاح مثل دون كيشوت الذي حارب طواحين الهواء!مفتاح القضاء على العنف عامة, والعنف الموجه ضد النساء خاصة, يبدأ من التربية السليمة في البيت ومن ثم المدرسة والشرطة والأحكام التي تصدر عن المحاكم. الموضوع بحاجة ماسة الى الحزم.نسبة كبيرة تعتبر أن الصحافة هي الجهة الأمثل في نشر الثقافة والمعلومات. أنا أومن ان المرأة كالزيتونة جذورها في الأرض ثابتة مهما عصرها الزمان.علموا أولادكم الذكور منذ الصغر احترام المرأة, فهي الأم والأخت والزوجة والصديقة والجدة والمعلمة وكل شيء.وانتم أيها الرجال: إن من يُعنّف المرأة ويضطهدها يعرّض المجتمع بأكمله لأشد أصناف الخطر.وأخيرا, الكثير من المعادن تُقدر بالطن, أما انتن أيتها النساء فتقدّرن بالقيراط تماماً كالماس.إجعلن من ليالينا فجراً.أيتها النساء: اجعلن من 4 كانون الأول بداية إزالة الخطر فأرواح النساء ثمينة.* * *بدها شوية توضيح...* الحركة الاجتماعية الفرنسية لأصحاب "السترات الصفراء" انطلقت بعد أن وضعت امرأة على الفيسبوك ستاتوس. لنجعل 17/11 يوم انطلاق الحركة الاجتماعية الفرنسية.* وفي 4/12 هبّت النساء وأسمعن صوتهن ضد تعنيفهن وقتلهن. ثم نظمن الاحتجاج بنجاح كبير.... اعطوا النساء الإدارة لأنهن قادرات.* في العراق متظاهرون في حركة اجتماعية يلبسون "السترات الصفراء" محاكاة لمتظاهري حركة فرنسا الاجتماعية .... هل سينجون في نقل مطالبهم مثل الفرنسيين؟!!* وفاة رئيس الولايات المتحدة جورج بوش الأب اخذتنا الى ذكرى تاريخ 20 آذار سنة 2003 عندما تحرك بوش الابن وفتح ابواب جهنم بعشرات الصواريخ والغارات على بغداد .... لتحترق وتحوّل اجساد الكبار والصغار الى كتل فحم ورماد.* ارتدت الممثلة المصرية رانية يوسف فستانا مكشوفا زيادة عن اللزوم في حفل اختتام مهرجان القاهرة السينمائي الذي ترتدي فيه الفنانات العربيات عادة ارقى الموديلات واغربها. على هذا ستقدم للمحكمة لأنها "دعت" الى الفحشاء أمام آلاف الأطفال المشردين والمتسولين في الشوارع المزينة بأكوام النفايات .... الشوارع المصرية المدججة بالتحرش بالنساء .... ما هو العيب؟؟* رئيس الحكومة نتنياهو اطلق خطة لمكافحة تعنيف النساء .... خطة كانت ومنعها قبل 3 سنوات ولم ينفذها .... ماذا بعد؟!!

رئيسة تحرير صحيفة "الصنارة"ڤيدا مشعورالناصرة