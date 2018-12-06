اصابة, شاب, باطلاق, نار, في, اللد,

تلقى مركز الشرطة 100 بلاغ عن مصاب إثر إطلاق نار في شارع اورشليم في اللد.المصاب نقل الى مشفى اساف هاروفيه بحالة متوسطة.قوات من الشرطة في المكان ويتم فحص ملابسات الحادث.

بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:

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