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اليكم سعر فستان رانيا يوسف الفاضح الذي أثار الجدل.. صور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أحدث فستان الفنانة المصرية رانيا يوسف الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي ضجة كبيرة، وفتح النار عليها من كل اتجاه بسبب جرأته.



رانيا تم إخلاء سبيلها من النيابة الأربعاء 5 ديسمبر، بعد التحقيق معها لمدة 4 ساعات، وكان معها محامي من نقابة المهن التمثيلية، وأكدت الفنانة أنها لم تقصد أبدا أن تسبب الغضب للجمهور أو أن تخالف التقاليد المصرية.


الفنانة المصرية سبق وبررت ظهورها بهذا الشكل الفاضح بسبب بطانة الفستان التي رفعت ولم تستطع ان تتحكم بها، لافتة إلى أنه تم تصويرها بشكل مقصود لإظهارها بهذا الشكل.


وقامت عدد من المواقع بنشر صور من تصميم فستان رانيا يوسف، والذي يبلغ سعره 1440 يورو أي ما يعادل 20 ألف جنيه مصري.


الجمهور لاحظ أن الفستان لا يوجد أيضا به أي بطانة، ولذلك اكتشف ان ما قالته رانيا عن ذلك قصدت به فقط تهدئة الرأي العام حولها، وخاصة أنها كانت ستمثل أمام القضاء.


الفنانة المصرية أشارت بعد الهجوم عليها إلى أنها لم تقصد الإساءة وأنها ستتمهل في اختيار أي فستان في المستقبل، لافتة إلى أن ابنتيها تعرضتا لهجوم حاد بسبب هذه الأزمة من قبل بعض زملائهما في الدراسة.




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