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ألماسة زرقاء نادرة تباع بأكثر من 18 مليون دولار!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



باعت دار "كريستي" للمزادات في نيويورك مؤخرا مجموعة من المجوهرات والأحجار الكريمة بمبالغ فاقت 69 مليون دولار.



ومن أهم المعروضات التي بيعت في المزاد الأخير كانت ألماسة زرقاء مركبة على خاتم من الذهب الأبيض، بحجم 8.08 قيراط، بيعت مقابل 18.3 مليون دولار.

 أما التحفة الثانية التي بيعت مقابل 9.5 مليون دولار، فعبارة عن سلسلة أنيقة مزينة بألماسة وردية على شكل قلب بحجم 15.5 قيراط.


كما بيع خاتم من البلاتين مزين بحجر كريم بحجم 28.7 قيراط مقابل 2.05 مليون دولار.




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