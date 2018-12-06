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عقدة البرنابيو تؤرق ريال مدريد بكأس الملك



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يخوض ريال مدريد اليوم أولى مباريات كأس ملك إسبانيا على ملعب سانتياجو برنابيو هذا الموسم، عندما يواجه نظيره مليلة في اياب دور 32.



صحيفة "موندو ديبورتيفو" أشارت لمعاناة الفريق الملكي المستمرة في لقاءات كأس الملك على ملعبه، حيث عجز الريال عن تحقيق الفوز لمدة تقارب العامين على سانتياجو برنابيو، منذ الفوز على إشبيلية بنتيجة 3-0 في يناير 2017.


ومنذ تحقيق نتيجة الفوز على الفريق الأندلسي، لعب ريال مدريد 4 مباريات على ملعبه حيث تعادل مع فوينلابرادا ونومانسيا، كما خسر على يد سيلتا فيجو وليجانيس.


سقط ريال مدريد في فخ الهزيمة في سانتياجو برنابيو بنتيجة 2-1على يد سيلتا فيجو في ذهاب ربع النهائي بموسم 2016-2017، لتكون سببا في خروجه من البطولة بعدما انتهت مباراة الاياب بالتعادل بهدفين لكل فريق.


وفي موسم 2017-2018 أجبر فوينلابرادا الفريق الأبيض على التعادل في لقاء اياب دور 32 بنتيجة 2-2، ولكن نجح ريال مدريد في التأهل لفوزه في الذهاب بهدفين نظيفين.


كرر ريال مدريد تعثره أمام جمهوره، تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، حيث تعادل مع نومانسيا أيضا بهدفين لمثلهما ولكن حالفه الحظ بالتأهل إلى ربع النهائي بفضل فوزه في الذهاب بثلاثية نظيفة.


أتت الصدمة الكبيرة في اياب ربع نهائي الموسم الماضي، عندما كان ليجانيس ضيفا ثقيلا على الريال في البرنابيو، حيث تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 ليقصي الفريق الملكي من البطولة مستفيدا من هزيمته في الإياب بنتيجة 1-0 فقط.




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