الاحتفال, بتسلم, رئيس, المجلس, المحلي, في, الزرازير, مهامه‎,

ي احتفال جماهيري حاشد في المجلس المحلي بيت زرزير جرى يوم امس حفل حاشد بحضور وجهاء واعضاء المجلس الجدد والقداما وابناء بيت زرزير تم الاحتفال بتسلم رئيس المجلس المحلي بيت زرزير امير مزاريب مهامه بشكل رسمي , وقد عبر المتحدثون عن تطلعاتهم واملهم في ان يحدث الرئيس الجديد نقله نوعيه للافضل في كافه المجالات , وقد عبر رئيس المجلس الجديد عن رؤيته المستقبليه في الخمس سنوات القادمه واحداث نقله نوعيه في المجلس تحت ادارته وقال " انا ابنكم البار وجئت الى هذا المنصب من اجل خدمه ابناء هذا البلد الطيب الذي كان وسيبقى قدوه لباقي المجالس , بلدنا بلد حضاري نحترم قرار الناخب الذي منحني الثقه , نعم كانت منافسه ديمقراطيه ولكن في اجواء من الاخوه والاحترام المتبادل .

سنعمل من اجل تطوير بلدنا في كل المجالات وخصوصا التعليم , اصدار مناقصات لقسائم البناء وابطال اوامر الهدم وايجاد حل جذري لمشكله الشارع الرئيسي وتحسين الخدمات الاساسيه في بلدنا الحبيبه بيت زرزير , وايجاد فرص عمل لابنائنا وبناتنا .الانتخابات من ورائنا وسنعمل على التعاون الحقيقي بين رئيس المجلس واعضاء المجلس الجدد ومدراء الاقسام والمواطنين كافه دون تمييز لما فيه خير بلدنا بيت زرزير من اجل مستقبل افضل .وكذلك زار رئيس مركز السلطات المحليه في البلاد ورئيس بلديه موديعين حايم بيباس رئيس المجلس المحلي الجديد امير مزاريب مهنأ اياه بمناسبه فوزه في الانتخابات ومتمنيا له النجاح والتوفيق , وكذلك مساعده المجلس في ما يخص مركز السلطات المحليه .