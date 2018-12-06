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الناصرة:افتتاح المحكمة الجماهيرية لواء الشمال



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق




افتتحت ظهر اليوم الخميس المحكمة الجماهيرية لواء الشمال في مبنى المحاكم في مدينة الناصرة ،


شارك في الافتتاح كل من وزيرة القضاء اييلت شاكيد ، رئيسة المحكمة  العليا القاضية استار حيوت ، مدير المحاكم في البلاد القاضي ييجال مارزل ، رئيس محكمة الصلح في الناصرة القاضي دودو فرات ، رئيس بلدية الناصرة علي سلام ، رئيس بلدية نتسيرت عيليت رونين بلوت.




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