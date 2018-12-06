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الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة تحتجّ ضدّ العنف



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تضامن معلمو وطلّاب الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة في حيفا مع الاحتجاج العام الذي أعلن يوم الثلاثاء الموافق 2018/12/4 ضد أعمال القتل وبالذّات تلك التي راح ضحيتها 24 إمرأة منذ مطلع العام. شمل الاحتجاج في الكليّة وقفة تظاهريّة في ساحة الكليّة ندّد خلالها الطلّاب بأعمال العنف والقتل. كما أديرت في الصفوف خلال الأسبوعين الأخيرين حلقات نقاش موجّهة تناولت ظاهرة العنف، وأبعادها والحلول لها. 





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