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3400 منحة دراسية ، أكثر من 16 مليون شيكل للطلاب من المجتمع العربي بواسطة مفعال هبايس



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  أن تكون طالباً هو أن تشرع في طريق  جديدة مثيرة ولكن أيضاً صعبة.

    يرى مفعال هبايس في الطلاب  كلاعب رائد في المجتمع ، ولكن في كثير من الأحيان ، يحتاج الكثير منهم إلى قدر كبير من المساعدة من أجل تحقيق أحلامهم نحو اللقب المطلوب..

  قرر مفعال هبايس تعزيز مسألة المنح الدراسية ، وخاصة بين الطلاب العرب ، من خلال زيادة التعاون في المنح الدراسية مع السلطات المحلية. 

خلال عام 2018 وطوال عام 2019 ، تم توزيع مبلغ يزيد على 16 مليون شيكل لسلطات المجتمع العربي  المحلية للطلاب المستحقين.

  أخذ مفعال هبايس على عاتقه شعار ومسألة العودة إلى المجتمع تحت غطاء "دوائر العطاء". وبالتالي ، لا تقتصر منحة المنح الدراسية على حدث لمرة واحدة من مساعدة الآخرين ، بل فقط في بداية العطاء:

   مقابل الحصول على المنحة ، يلتزم طلاب منحة بايس بتقديم 130 ساعة من العمل التطوعي كل عام لفائدة المجتمع.

يحضر الطلاب على مدار العام إلى المدارس ، نوادي الرعاية الاجتماعية ، المسنين ،  المراكز الجماهيرية، وما إلى ذلك من أجل العودة إلى المجتمع وبالتالي الاستمرار في العطاء. 

عومري لوتان ، المدير العام لمفعال هبايس: الطلاب المستفيدون من المنح الدراسية هم الاستثمار الأكثر نجاحًا لمفعال هبايس في المجتمع الإسرائيلي ، بما أن العمل التطوعي للمجتمع من المستحقين يعززنا. يساهم الطلاب الذين يتلقون المنح الدراسية في المجتمع بينما هم لا يزالون يدرسون ويمثلون قوة اجتماعية مهمة للسلطة المحلية. التعليم هو عبارة عن تكافؤ الفرص في الحياة ، وبالتالي فإن لمفعال هبايس والسلطات المحلية ستواصل تخصيص أكثر من 130 مليون شيكل سنويًا للمنح الدراسية للتعليم العالي ".


لمزيد من المعلومات حول منح  مفعال هبايس ، يرجى دخول موقع: http://www.pais.co.il/Scholarships/Pages/default.aspx
3400 منحة دراسية ، أكثر من 16 مليون شيكل للطلاب من المجتمع العربي بواسطة مفعال هبايس




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