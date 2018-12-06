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إليسا تشارك الجمهور كواليس "إلى كل اللي بحبوني"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شاركت الفنانة ​إليسا​ متابعيها مقطع فيديو من أجواء كواليس تسجيلها لأغنية "إلى كل اللي بحبوني".



وظهرت إليسا في الفيديو الذي نشرته على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من داخل استوديو التسجيل، بالإضافة إلى خضوعها لجلسة التصوير الخاصة بغلاف هذه الأغنية.


يذكر أن إليسا في تلك اللحظات كانت تعاني من مرض السرطان الذي تعافت منه، ولكن بإصرارها الشديد على إطلاق أضخم الأعمال الفنية كانت تأخذ استراحة بين كل مقطع، واستطاع ألبومها الجديد ان يحقق نسب مشاهدة عالية جدا.




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