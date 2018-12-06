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مودريتش : كرة القدم ليست مجرد أهداف



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، المتوج مؤخرًا بالكرة الذهبية، اليوم الخميس، إن كرة القدم "ليست عبارة عن تسجيل الكثير من الأهداف فقط".



وحول فوزه بهذه الجائزة الكبرى، قال الدولي الكرواتي، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لطالما كان الطريق طويلًا وصعبًا.. لهذا السبب أنا سعيد لكل ما يحدث لي الآن".


وأضاف: "كل الجوائز جيدة، عندما تدرك أن لا أحد منحك شيئًا.. لقد حققت كل شيء عن طريق العمل".


وأردف: "يسعدني أن يعرف الناس أخيرًا، كل ما حققته في مسيرتي الرياضية، رغم أنه كان من الضروري أن أفوز بالعديد من الأشياء لتحقيق ذلك، مثل دوري الأبطال 3 مرات متتالية، والوصول مع كرواتيا لنهائي كأس العالم".


وختم مودريتش: "هذا أمر كان لا يمكن تخيله تقريبًا، إلا أن الآخرين أدركوا الآن، أن كرة القدم ليست فقط تسجيل الكثير من الأهداف".




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