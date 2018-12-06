شابة, صينية, تصادق, قطيعا, من, الذئاب, البرية, !, فيديو,

تعتني شابة صغيرة بقطيع من الذئاب البرية في محمية طبيعية في الصين، حيث تفرغت لتربيتها وإطعامها منذ وقت طويل، ما سمح لها بالتقرب من أفراد القطيع وتطوير لغة تواصل خاصة معهم.

وانتشر مؤخرا مقطع فيديو يوثق الصداقة الوثيقة التي تجمع الشابة، تشو شين يويه، بقطيع من الذئاب، في مقاطعة "منغوليا الداخلية"، الواقعة في شمال الصين.وعقب انتشار الفيديو، أخذ رواد التواصل الاجتماعي يلقبون الفتاة الجريئة باسم "ملكة الذئاب"، اللقب الذي استخدمته وسائل إعلامية كذلك.وفي تعليقها على الفيديو المتداول، أكدت الشابة أن حبها للذئاب بدأ في سن مبكرة، عندما كانت تساعد عمها في تربية حيوانات برية لسنوات عديدة، وذلك قبل أن تنتقل للعمل كمربية للذئاب في المحمية الطبيعية.