نتنياهو, يتجول, مع, السفراء, الأجانب, المعتمدين, لدى, إسرائيل, في, منطقة, النفق, في, الشمال, قرب, الحدود, ..., فيديو,

إلتقى رئيس الوزراء نتنياهو صباح اليوم السفراء الأجانب المعتمدين لدى إسرائيل قرب قوات الجيش العاملة على اكتشاف وتحييد أنفاق حزب الله في شمال البلاد.وأطلع رئيس الوزراء السفراء على حيثيات عملية "درع الشمال" وعلى اعتزام حزب الله استخدام تلك الأنفاق ضد إسرائيل. وأكد على أن أنفاق حزب الله تشكل نموذجا واحدا للعدوان الإيراني في المنطقة.وطلب نتنياهو من السفراء الأجانب أن يدينوا خرق السيادة الإسرائيلية وأن ينضموا إلى المطالبة بفرض عقوبات مشددة على حزب الله.وإستمع السفراء إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة العسكرية الشمالية اللواء يوئيل ستريك ورئيس هيئة التخطيط في القيادة العامة اللواء أمير أبوالعافية وتجولوا في المنطقة حيث اكتشف فيها النفق.وقال رئيس الوزراء نتنياهو للسفراء: "نجرد أعداءنا من سلاح الأنفاق بشكل ممنهج وحازم ونفعل ذلك لحماس ولحزب الله وسنتحرك وفق الحاجة. من يعتدي علينا يعرض حياته للخطر. حزب الله يعلم ذلك وحماس تعلم ذلك أيضا.قلت للسفراء إنه يجب عليهم أن يدينوا بشكل لا لبس فيه هذا العدوان الذي تمارسه إيران ومنظمتا حزب الله وحماس وبطبيعة الحال عليهم أيضا تشديد العقوبات على هذه الأطراف.عملية "درع الشمال" لا تزال في مراحلها الأولية ولكن في ختامها سلاح الأنفاق الذي بذل حزب الله جهودا جبارة على تطويره سيزول ولن يكون فعالا.إسرائيل تتوقع أن تتم إدانة حزب الله بشكل لا لبس فيه وأنه ستفرض عليه عقوبات إضافية. كما نتوقع أنه ستكون هناك إدانة للحكومة اللبنانية وأن يطالب منها أن تتوقفعن سماحها باستخدام أراضيها لشن مثل هذه الاعتداءات على إسرائيل.سيتم طرح ذلك في الجلسة القادمة لمجلس الأمن وفقا للمطالب الإسرائيلية. هذه هي خطوة دبلوماسية مهمة تكمل جهودنا العملياتية والهندسية التي تسعى إلى تجريد حزب الله وإيران من سلاح الأنفاق".