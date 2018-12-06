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مدرسة البيروني في الناصرة في وقفة احتجاجية ضد العنف‎



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



شارك طلاب مدرسة البيروني - الناصره في وقفه احتجاجيه غير مألوفه وخارجه عن الوقفات الاعتياديه للتنديد ونبذ ظواهر العنف قاطبة.



اُفتتح اليوم بحصص غير اعتياديه لمربيي الصفوف، حيث قاموا بإدراج حوادث العنف وامكانية التعامل من خلال فعاليات حيويه وممنهجة.


هذا وقد قام افراد المدرسه اجمعين بوقفة دقيقة صمت بعد الفرصه كتنديد وعدم رضوخ لتكرار وانتشار العنف في وسطنا العربي...


هذا وبدورها مديرة المدرسه المربيه تهاني مرعي توجهت للطلاب بضرورة الاشتراك بهذه الفعاليات وضرورة اعلاء الوعي المجتمعي في مكافحة ومجابهة العنف اللا مبرر في مجتمعاتنا...




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