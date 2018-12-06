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سميرة سعيد بإطلالة شبابية في احدث جلسة تصوير



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خضعت الديفا سميرة سعيد، لجلسة تصوير جديدة “فوتوسيشن” لصالح إحدى المجلات الفنية لتظهر بها على غلافها.



وأطلت سميرة بإطلالة ملفتة، وارتدت بنطلونا أسود اللون وتيشيرت أسود وجاكت يميل إلى اللون الأصفر الغامق، ما جعل متابعيها على حسابها يشيدون بأنوثتها وأناقتها.

 يذكر أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد كانت أغنية “سوبر مان”، التى نالت إعجاب جمهورها، وتميزت بالجرأة والتجديد فى جميع أغنياتها وكليباتها المصورة، وهى الأغنية التى استعانت الديفا فيها بفريق عمل أغنيتها “هوا هوا”، و”محصلش حاجة”، وهم الملحن بلال سرور، الشاعر شادى نور والموزع الموسيقى هانى يعقوب.




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