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منتجع الحملة - العشرات يستمتعون بالمياه الساخنة وسط الأمطار !!



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منتجع الحملة - العشرات يستمتعون بالمياه الساخنة وسط الأمطار !!




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