الحديقة, (أ), يافة, الناصرة, تكرم, المربي, كيلاني, كيلاني, لتقاعده‎,

وسط أجواء حميمية دافئة مليئة بالحب والتقدير والعرفان والوفاء معطرة بشذى الياسمين، وبمناسبة يوم المعلم، نظمت المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة يوم الخميس الموافق 29.11.2018 حفلًا تكريميًا بهيجًا مهيبًا للمربي الفاضل الكبير كيلاني كيلاني بمناسبة خروجه إلى التقاعد بعد عطاء دام ثمانية وثلاثين عامًا في سلك التربية والتعليم قضاها بمحبة وإخلاص وتفانٍ وترك بصمات لا تمحى في ذاكرة الأجيال وكان قدوة للمربي المخلص والأمين الذي سهر من أجل تقديم كل ما هو أفضل للمدرسة وطلابها للنهوض بالعملية التربوية التعليمية.

وقد أُقيم الحفل في قاعة بولس للأفراح بحضور مدير المدرسة أُ. مشهور عباس ونائب المدير المربي نور الدين مصالحة وأعضاء الهيئة التدريسية ومستشارة المدرسة ختام عبد الله خليلية وسكرتيرة المدرسة حكمت جمامعة ورئيس لجنة أولياء أُمور الطلاب قصي علي الصالح وعضوة اللجنة السيدة مها شحادة وشقيقات المربية المرحومة فتنة زعبي والمربي المتقاعد رياض معلوف ورئيس المجلس المحلي ماهر خليلية ومدير عام المجلس ساهر عباس ومهندس المجلس حاتم بدير ومساعد الرئيس كايد عطية ومحاسب المجلس أحمد نعراني ومدير قسم المعارف محمود علي الصالح وعائلة المحتفى به.وبعد تناول الغداء إستهل الحفل وتولى عرافته المربي شكري دهامشة وعبر عن سعادته في هذا اللقاء خروج زميل عزيز جدًا إلى التقاعد بصحته وإبتسامته وهدوئه ورحب بالحضور وأكد أن حضورهم يدل على الثقة والمعزة والمحبة والإحترام للمربي الذي واكب تطور مسيرة المدرسة وتمنى لقاءًا سعيدًا وممتعًا، ودعا مدير قسم المعارف محمود علي الصالح ليلقي كلمته وتحدث عن المربي كيلاني صديق الطفولة ومعرفته له ومعاملته الإنسانية للصغير قبل الكبير وعلاقته به والصداقة التي ترتبط بينهما وقال: "كيلاني الإنسان الذي يتمتع بإنسانية ويعمل لإسعاد الجميع"، وتطرق إلى شخصيته الهادئة والصفات التي يتمتع ويتحلى بها وأشاد بدوره القيادي والريادي وتفانيه في العمل آملًا من المربين أن يحذو حذوه كيف كان يعمل ويقدم للمدرسة ويحضر نفسه وأن يكون القدوة والبوصلة والمنارة وسعيدًا في حياته مع زوجته وأولاده وأن يقوم بتربيتهم كيف قام بتربية الأجيال وأن يستمر في مسيرة العطاء على المستوى الشخصي بعد أن أفنى عمره وعطائه في التربية والتعليم وشكر المدرسة على اللفتة الجميلة والتقدير وتمنى له العمر المديد والسعادة ودوام الصحة والعافية.بعد ذلك قدم عريف الحفل بإسمه وبإسم أعضاء الهيئة التدريسية وموظفيها والعاملين فيها أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات لرئيس المجلس المحلي الجديد ماهر خليلية ومدير عام المجلس ساهر عباس متمنين لهم وللمجلس الجديد بجميع أقسامه وفروعه وعامليه المزيد من التقدم والعطاء والتوفيق من الله العلي القدير، ورحب بالضيفتين شقيقتين المربية المرحومة فتنة زعبي التي حطمت نور روحها أفئدة أبناء يافة الناصرة والتي لفظت أنفاسها الأخيرة وهي تحتضن كتبها وأوراقها وحاسوبها وتفكر وتكتب وتحضر لتسكب رحيق جهودها على أطياف أبناء يافة الناصرة والشقيقة المرحومة سوسن زعبي التي مزجت الأدوية لتطيب بروحها النقية الإثرية التي تجمعها للمرضى من أطفال ونساء وشيوخ يافة الناصرة وأعادت إليهم صحتهم وعافيتهم وإبتسامتهم، واللواتي حضرن ليمثلن الأُسرة الغالية وعلى رأسهما الوالدان لأن المربي كيلاني يحتل في قلوبهم مكانة أخوية خاصة وأرسل إشعاعات المحبة والإحترام والتقدير للوالدين ولجميع أفراد الأُسرة.ثم أصغى الحضور إلى كلمة مدير المدرسة أُ. مشهور عباس الراقية والمعبرة ودغدغت مشاعرهم وأثنى على الميزات الحسنة والسمات الشخصية المميزة للمربي الذي أنار الدرب وأدى الأمانة وساهم بدور فعال في مجال التربية والتعليم، وأبدى تأثرًا عميقًا لتركه للمدرسة وأشاد بعطائه وتفانيه من أجل خدمة وحمل الرسالة التعليمية وتضحيته للرقي بمدرسته، وبين أنه كان مثالًا للمعلم المخلص والمربي الناصح لأبنائه الطلاب وزرع في قلوب الجميع المحبة والتضحية والأخلاق وحب العلم، وإستعرض الأعمال العظيمة التي قدمها والبصمات الكبيرة التي تركها وهنأه وتمنى له تقاعدًا سعيدًا وعمرًا مديدًا ونشاطًا متجددًا ودوام الصحة والعافية وشكر جميع المعلمين والمعلمين الذين تكاتفت جهودهم لإنجاح الحفل ومدير قسم المعارف محمود علي الصالح على تفانيه ورئيس لجنة أولياء أُمور الطلاب قصي علي الصالح على الدعم الكبير للمدرسة وفعالياتها وعضوة اللجنة السيدة مها شحادة وتمنى لرئيس المجلس المحلي ونائبه التوفيق والنجاح وإختتم بشاغرة حكمية كان يتغنى بها المربي كيلاني.وتلاه رئيس المجلس المحلي ماهر خليلية ووجه تحيته للمربي كيلاني وللمربين وأشاد مدى حبه وتقديره لهم وتحدث عندما كان طالبًا في المدرسة وعن المربي كيلاني في كرة القدم وأشار إلى بناء الإنسان عن طريق المعلمين حتى تطوير المجتمع مثنيًا تقديره للمربية المرحومة فتنة زعبي ولمدير المدرسة أُ. مشهور عباس وتمنى للمربي كيلاني التوفيق والمحبة وقدم له درعًا تقديريًا.كما وألقى رئيس لجنة أولياء أُمور الطلاب قصي علي الصالح كلمته وتحدث عن التعليم ومهنة العلم وأشار إلى دور المعلمين وتقديره لهم وهنأ وبارك للمربي كيلاني. أما كلمة المعلمين ألقتها المربية وجدان غميض وتميزت بإلقائها وشكرت الحضور على المشاركة في تكريم زميل ينتمي لأُسرة تحمل رسالة التربية والتعليم التي حملها خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام، وبينت التكريم الإلهي لحامل رسالة العلم وتطرقت إلى الدور الكبير الذي يلعبه المعلم في التربية والصفات التي توفرت في حياة المربي كيلاني.وتحدث عريف الحفل المربي شكري دهامشة عن المربي كيلاني وعلاقته بالمدرسة ومرافقته له.وكانت كلمة المحتفى به المربي كيلاني كيلاني ورحب بالحضور وتحدث عن خروجه للتقاعد المبكر وعمله والمدرسة التي تعلم منها وتخرج منها والذي خرج منها إلى التقاعد وشعوره بالراحة بعد أن أدى العمل على أحسن وجه متحليًا بالموضوعية والتحضير والتخطيط والتروي والإنجازات وغرس محبة موضوع الرياضيات ودعم إدارة المدرسة التي منحته الفرصة وشعوره خروجه إلى التقاعد متمنيًا للمدرسة الإستمرار بمسيرة العطاء والتميز لتبقى صرحًا تربويًا شامخًا، ووجه شكره وتقديره لعائلته على دعمهم المتواصل له وما بذلوه من أجله دائمًا ولكل من ساهم في هذا التكريم وتمنى للجميع حياة مفعمة بالمحبة.بعدها قام مدير المدرسة أُ. مشهور عباس ومدير قسم المعارف محمود علي الصالح ورئيس لجنة أولياء أُمور الطلاب قصي علي الصالح وعضوة اللجنة السيدة مها شحادة ورئيس المجلس المحلي ماهر خليلية بتكريم المربي كيلاني كيلاني بتقديم الدروع التقديرية، وشكر مدير المدرسة شقيقات المربية المرحومة فتنة زعبي وتمنى دوام الصحة والعافية، في الختام ألقى المربي كيلاني كيلاني كلمة من عائلة المربية المرحومة فتنة زعبي.