فيديو وصور - درجة الحرارة في جبل الشيخ 3 مئوية واستعدادات مكثفة لاستقبال الثلوج المتوقعة الليلة

في موقع جبل الشيخ تجري الاستعدادات على قدم وساق مع تزايد التوقعات بتساقط الثلوج الاولى على الموقع هذا الموسم , الليلة وفقا لدائرة الارصاد الجوية .

ويتوقع ان تتساقط الثلوج الليلة على القسم العلوي من الجبل .واخفضت درجة الحرارة هناك حتى بلغت 3 درجات ويتوقع ان تتدنى الى صفر في ساعات الليل حيث يشهد الموقع امطارا غزيرا وضبابا وبردا شديدا.وعملت طواقم الموظفين في موقع جبل الشيخ على انهاء جميع الاستعدادات لاستقبال الثلوج الاولى المتوقع تساقطها الليلة.