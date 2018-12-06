تعيين, مراقب, الحسابات, رمزي, نمر, ناصر, كمراقب, داخلي, في, سلطة, تطوير, الجليل,

قامت مؤخراً سلطة تطوير الجليل(הרשות לפיתוח הגליל) بتعيين مراقب الحسابات رمزي نمر ناصر كمراقب داخلي في سلطة تطوير الجليل, وذلك بعد أن تم اختياره من بين الذين شاركوا بمناقصة لهذه الوظيفة.ويحمل مراقب الحسابات رمزي نمر ناصر اللقب الأول بالحسابات والاقتصاد من الجامعة العبرية في القدس واللقب الثاني في الرقابة الخارجية والداخلية من فرع العلوم السياسية في جامعة حيفا, كما انه يحمل اللقب الأول في الحقوق من جامعة حيفا. هذا وقد حصل السيد رمزي ناصر على جائزة الحركة من أجل جودة السلطة لعام 2000 ويعمل كمسئول ومركز تعليم الحسابات والضرائب في كلية عيمك يزراعيل في نتسيرت عليت. كما انه يواصل عمله اليوم في مكتب والده, مراقب الحسابات السيد نمر ناصر, الذي تأسس عام 1973.وتتبع سلطة تطوير الجليل التي تأسست عام 1993 لوزارة تطوير الضواحي, النقب والجليل, وهي تعمل على تعزيز التطور الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي في الجليل.