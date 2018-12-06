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لجنة الحج والعمرة تعلن الغاء رحلان عمرات الشتاء 2018



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعلنت لجنة الحج والعمرة ممثلة برئيسها الحاج سليم شلاعطة قبل قليل في بيان رسمي صادر عنها الغاء رحلات عمرات الشتاء للعام 2018 .


وجاء في بيان اللجنة ان القرار بالغاء عمرات الشتاء جاء نتيجة لعدم الانتهاء من الاجراءات الفنية اللازمة لحل مشكلة حملة الجوازات السفر الاردنية المؤقتة من ابناء فلسطين وقطاع غزة ومسلمي ال 48 ونظرا لضيق الوقت والمواعيد المحددة لرحلات عمرات الشتاء.


واشارت اللجنة الى انه سيتم استئناف الرحلات حال الانتهاء من جميع الاجراءات اللازمة لذلك.




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