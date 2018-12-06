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صور - تخليص 25 طفلا من حضانة أغرقتها الامطار بحولون



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



عملت طواقم الانقاذ قبل قليل على تخليص اطفال من حضانة في مدينة رحوفوت اغرقتها مياه الامطار .



وافادنا كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ ان طواقم اطفاء وانقاء عملت على تخليص 25 طفلا من الحضانة مستخدمة قوارب مطاطية خاصة .


وتواصل فرق الانقاذ  العمل على تخليص باقي العالقين من المكان.




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