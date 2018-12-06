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فيديو - فيضانات وغرق شوارع وسيارات في المركز



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



غرقت بعض الشوارع والمحاور الرئيسية في منطقة المركز عامة وتل ابيب خاصة , ظهر اليوم الخميس جراء الامطار الغزيرة التي شهدتها البلاد عامة منذ ساعات صباح اليوم الخميس .


وفي منطقة تل ابيب تدفقت مياه الامطار الى محور رئيسي اسفل جسر وغمرته حيث علقت سيارات في المكان وجرى تخليصها .

وفي المنطقة ذاتها تعطلت الاشارات الضوئية في محور رئيسي هناك مما ادى الى ازمة سير .

وفي حولون غمرت مياه الامطار منطثة قريبة من روضة اطفال وجرى تخليص سييارات واطفال من المكان .




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