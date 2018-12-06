فيديو - فيضانات وغرق شوارع وسيارات في المركز

غرقت بعض الشوارع والمحاور الرئيسية في منطقة المركز عامة وتل ابيب خاصة , ظهر اليوم الخميس جراء الامطار الغزيرة التي شهدتها البلاد عامة منذ ساعات صباح اليوم الخميس .

وفي منطقة تل ابيب تدفقت مياه الامطار الى محور رئيسي اسفل جسر وغمرته حيث علقت سيارات في المكان وجرى تخليصها .وفي المنطقة ذاتها تعطلت الاشارات الضوئية في محور رئيسي هناك مما ادى الى ازمة سير .وفي حولون غمرت مياه الامطار منطثة قريبة من روضة اطفال وجرى تخليص سييارات واطفال من المكان .