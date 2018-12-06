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7 مواد تضاف إلى الشاي وتزيد من فائدته للجسم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كيف نشرب الشاي، هل نشربه لوحده أم مع شيء آخر؟ يؤكد العلماء على أن الشيء الذي نختاره مع الشاي يحدد مستوى استيعابه وفائدته للجسم.



ولأن الشاي بات من المشروبات المنتشرة التي يتناولها الجميع بشكل يومي تقريبا، فمن الضروري التعرف إلى بعض المواد وتأثير تناولها رفقة الشاي:


1- الحليب


يحب الكثيرون تناول الشاي مع الحليب. ووفقا للخبراء، يزيد الحليب من خصائص الشاي المدرة للبول، ولكنه يخفض من تأثيره المنشط. ومن جانب آخر، زيادة حموضة الشاي مع الحليب يمكن أن تحسن الحالة الصحية.


2- السكر


يحفز السكر مع الشاي الأسود الدورة الدموية في الدماغ، حتى أن تناول كوب واحد من الشاي مع السكر يمكن أن يشفي من الصداع. ويؤدي تخمير الشاي مع السكر إلى إنتاج المركب الكيميائي كاتيهين، وهو من مجموعة الفلافونويد التي يمكن أن تصبح مسكنا قويا ومضادة للميكروبات. ولكن السكر في هذا المشروب يمنع الجسم من امتصاص فيتامين В1 الضروري لعمل الجهاز العصبي بصورة طبيعية.


3- الشاي مع العسل


تساعد 2-3 ملاعق شاي من العسل على تحسين عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وفي هذه الحالة، يفضل تناوله مع الشاي الأخضر.


4- الشاي مع الليمون


يزيد الشاي بنوعيه الأسود والأخضر من خاصية امتصاص فيتامين С الموجود في قطعة الليمون الموضوعة في الشاي، وبذلك تتضاعف فائدتها كمصدر لهذا الفيتامين.



5- الشاي مع الشوكولاتة


إن تناول الشاي مع الشوكولاتة الداكنة أو المرة يحفز وينشط الدورة الدموية في الدماغ. وتناول الشاي مع الشوكولاتة مضاد لتشنج الأوعية الدموية.


6- الشاي مع الزنجبيل


هذا المشروب يساعد في التخلص من الوزن الزائد. كما يحسن الحالة البدنية ويعزز جهاز المناعة ويساعد في مقاومة العدوى المرضية.


7- الشاي مع القرفة


تستخدم القرفة كمادة تفيد في التخلص من الوزن الزائد. وعند تناولها مع الشاي الأسود تتعزز هذا الخاصية. كما أن هذا المشروب يعزز جهاز مناعة الجسم.




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