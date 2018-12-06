افتتاح, مشروع, مكتبة, الفانوس, في, مدرسة, البصلية, شفاعمرو‎,

كلمات متعلقةافتتاح, مشروع, مكتبة, الفانوس, في, مدرسة, البصلية, شفاعمرو,
وسط أجواء حميمية دافئة مليئة بالحب والتقدير والعرفان والوفاء معطرة بشذى...
نظمت لجنة المعلمين في المدرسة "الاهلية" الثانوية والاعدادية عتيد ام الفحم...
كما هو معتاد في مطلع كل عام دراسي، وتحت إشراف أسرة التربية الاجتماعية، قامت...
احتفل طلاب المرحلة الثّانويّة في مدرسة راهبات الفرنسيسكان في النّاصرة بأسبوع...
استمع متقاعدو المركز الجماهيري دبوريه الى محاضرة العاملة الاجتماعية والمستشارة...
بمبادرة من مدير عام وزارة التربية والتعليم شموئيل أبو اب ومدير المعارف العربية...
بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، نظمت مدرسة طرعان الثانوية، مؤخرا، بمشاركة...
نظمت أسرة التربية الاجتماعية بمدرسة أورط على أسم حلمي الشافعي بعكا ، إحتفالاً...
عشية الإستعدادات والتحضيرات لإمتحانات مقياس النجاعة والنماء (الميتساف)، ومن أجل...
شارك طلاب الصفوف الثانية عشر في المدرسة "الاهليّة" عتيد في ام الفحم في حملة للتبرع...