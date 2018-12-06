افتتاح, مشروع, مكتبة, الفانوس, في, مدرسة, البصلية, شفاعمرو‎,

بمبادرة مباركة افتتح في مدرسة البصلية شفاعمرو مشروع مكتبة الفانوس الذي يسعى إلى تحبيب الطفل بالكتاب، وإلى تشجيع الأهل على القراءة لأطفالهم، والتمتع معهم بأنشطة حول الكتب، ومشاركتهم الأفكار والمشاعر والقيم الإنسانية والاجتماعية.

جرى الافتتاح في الصفوف الأولى والثانية بمشاركة الاهالي والطلاب، من خلال فعاليات متنوعة وشيّقة مثل تزيين حقيبة القصص، صناعة منتوج، قراءة القصة.مديرة المدرسة المربية ياسمين خضر أثنت على هذه الفعالية التي من شأنها أن تقرّب عالم القراءة للطفل وعائلته، كما وشكرت مربيات الصفوف الأولى أمل غدير ونجلاء الياس والصفوف الثانية عايدة الصالح وراوية صفوري على التحضير لهذا اليوم النّاجح.