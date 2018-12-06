تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | اجتماعيات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

افتتاح مشروع مكتبة الفانوس في مدرسة البصلية شفاعمرو‎



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بمبادرة مباركة افتتح في مدرسة البصلية شفاعمرو مشروع مكتبة الفانوس الذي يسعى إلى تحبيب الطفل بالكتاب، وإلى تشجيع الأهل على القراءة لأطفالهم، والتمتع معهم بأنشطة حول الكتب، ومشاركتهم الأفكار والمشاعر والقيم الإنسانية والاجتماعية.



جرى الافتتاح في الصفوف الأولى والثانية بمشاركة الاهالي والطلاب، من خلال فعاليات متنوعة وشيّقة مثل تزيين حقيبة القصص، صناعة منتوج، قراءة القصة.


مديرة المدرسة المربية ياسمين خضر أثنت على هذه الفعالية التي من شأنها أن تقرّب عالم القراءة للطفل وعائلته، كما وشكرت مربيات الصفوف الأولى أمل غدير ونجلاء الياس والصفوف الثانية عايدة الصالح وراوية صفوري على التحضير لهذا اليوم النّاجح. 




كلمات متعلقة

افتتاح, مشروع, مكتبة, الفانوس, في, مدرسة, البصلية, شفاعمرو‎,

تابعونــا

الحديقة (أ) يافة الناصرة تكرم المربي كيلاني كيلاني لتقاعده‎ الحديقة (أ) يافة الناصرة تكرم المربي كيلاني كيلاني لتقاعده‎ 2018-12-06 | 13:43:03

وسط أجواء حميمية دافئة مليئة بالحب والتقدير والعرفان والوفاء معطرة بشذى...

"الاهليّة" تكرم د. سمير محاميد رئيس بلدية ام الفحم‎ "الاهليّة" تكرم د. سمير محاميد رئيس بلدية ام الفحم‎ 2018-12-03 | 11:26:25

نظمت لجنة المعلمين في المدرسة "الاهلية" الثانوية والاعدادية عتيد ام الفحم...

طلاب أورط الشافعي – عكا ينتخبون رئيس مجلس جديد طلاب أورط الشافعي – عكا ينتخبون رئيس مجلس جديد 2018-11-30 | 09:52:41

كما هو معتاد في مطلع كل عام دراسي، وتحت إشراف أسرة التربية الاجتماعية، قامت...

أسبوع اللغة العربية‎ في مدرسة راهبات الفرنسيسكان أسبوع اللغة العربية‎ في مدرسة راهبات الفرنسيسكان 2018-11-29 | 13:57:42

احتفل طلاب المرحلة الثّانويّة في مدرسة راهبات الفرنسيسكان في النّاصرة بأسبوع...

متقاعدو دبوريه يستمعون لآليات الاتصال والتواصل متقاعدو دبوريه يستمعون لآليات الاتصال والتواصل 2018-11-29 | 10:27:29

استمع متقاعدو المركز الجماهيري دبوريه الى محاضرة العاملة الاجتماعية والمستشارة...

يوم تنور علمي تكنولوجي للصفوف الثامنة في المدارس الإعدادية العربية‎ يوم تنور علمي تكنولوجي للصفوف الثامنة في المدارس الإعدادية العربية‎ 2018-11-28 | 10:45:06

بمبادرة من مدير عام وزارة التربية والتعليم شموئيل أبو اب ومدير المعارف العربية...

فعاليات في مدرسة طرعان الثانوية في ذكرى المولد النبوي الشريف فعاليات في مدرسة طرعان الثانوية في ذكرى المولد النبوي الشريف 2018-11-28 | 10:07:01

بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، نظمت مدرسة طرعان الثانوية، مؤخرا، بمشاركة...

احتفال مدرسة أورط على اسم حلمي الشافعي عكا بالمولد النبوي الشريف‎ احتفال مدرسة أورط على اسم حلمي الشافعي عكا بالمولد النبوي الشريف‎ 2018-11-27 | 10:26:46

نظمت أسرة التربية الاجتماعية بمدرسة أورط على أسم حلمي الشافعي بعكا ، إحتفالاً...

الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة تنظم إجتماعًا لأهالي الثوامن‎ الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة تنظم إجتماعًا لأهالي الثوامن‎ 2018-11-26 | 09:51:42

عشية الإستعدادات والتحضيرات لإمتحانات مقياس النجاعة والنماء (الميتساف)، ومن أجل...

"الأهليّة" ام الفحم .. التبرع بالدم كقيمة انسانيّة نبيلة‎ "الأهليّة" ام الفحم .. التبرع بالدم كقيمة انسانيّة نبيلة‎ 2018-11-21 | 11:21:55

شارك طلاب الصفوف الثانية عشر في المدرسة "الاهليّة" عتيد في ام الفحم في حملة للتبرع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids يافا شاب عربي فيسبوك رفع صورة مؤذية نتانياهو اطلاق سراحه مالك خطيب جميل طبيب اسنان السجن 20 شهرا الطيبي تاريخ الكنيست انزال وزير عن المنصة اصابتان خطيرتان حادث طرق مروع لهافيم مفترق شاحنتين رهط اصابة خطيرة اصابتان اصابتين اصابة خطيرة ابو سنان سيارة حادث طرق مروع اسعاف شرطة اطلاق نار فرع بريد مغلق الزرازير سرطة الناصرة اصابة شابين خلال مطاردة بوليسية شرطية كفر قرع دراجة نارية سائق خطيرة متسوطة مستشفى شرطة سطو مسلح على محل مجوهرات مجد الكروم مشتبهون اطلاق نار تنفيذ شرطة عيسى ابو القيعان اتهام ادنته حورة السجن 3 سنوات داعش سوريا عاري مقيد كوخ زينك المنيوم مربوط افراد عائلته حالته النفسية العقلية شرطة الجنوب المحامية الواز زعروره كفر مندا تعيين قاضية محكمة الصلح حيفا فلسطيني دبكة يرقص مواجهات القاء حجارة الضفةنحف دورية شرطة القاء حجر التحقيق اصابة متوسطة لطفل من سخنين سقط عليه تلفاز مستشفى نهاريا اصابة شابة شفاعمرو اطلاق نار تجلس داخل سيارة خطيرة مستشفى
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com