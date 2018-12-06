فيديو وصور - مظاهرة للعاملين الاجتماعيين امام مباني الحكومة في حيفا واغلاق الشارع امام حركة السير

شارك اكثر من 500 من العاملين الاجتماعين عرب ويهود من منطقة الشمال صباح اليوم الخميس في مظاهرة حاشدة امام المكاتب الحكومية في مدينة حيفا .

وتم اغلاق الشارع الرئيسي هنا امام حركة السير .وخلال التظاهرة رفعت الشعارات المطالبة بزيادة الملكات ورفع اجورهن , والعمل على بناء اطار خاص يضمن للعاملين الاجتماعيين عدم تعرضهم للعنف في ظل ما شهدته البلاد في الاونة الاخيرة من اعمال عنف اتجاه عاملين اجتماعيين .والى ذلك فان العاملين الاجتماعيين خاضوا منذ ساعات الصباح اضرابا عاما في جميع المرافق بما في ذلك السلطات المحلية والبلديات .