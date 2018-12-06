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فيديو وصور - مظاهرة للعاملين الاجتماعيين امام مباني الحكومة في حيفا واغلاق الشارع امام حركة السير



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



شارك اكثر من 500 من العاملين الاجتماعين عرب ويهود من منطقة الشمال صباح اليوم الخميس في مظاهرة حاشدة امام المكاتب الحكومية في مدينة حيفا .


وتم اغلاق الشارع الرئيسي هنا امام حركة السير .



وخلال التظاهرة رفعت الشعارات المطالبة بزيادة الملكات ورفع اجورهن , والعمل على بناء اطار خاص يضمن للعاملين الاجتماعيين عدم تعرضهم للعنف في ظل ما شهدته البلاد في الاونة الاخيرة من اعمال عنف اتجاه عاملين اجتماعيين .


والى ذلك فان العاملين الاجتماعيين خاضوا منذ ساعات الصباح اضرابا عاما في جميع المرافق بما في ذلك السلطات المحلية والبلديات .




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