أصغر طبيبتين في البلاد بعمر ال 23 - عبير سالم الوقيلي من النقب و منى ابراهيم نعمه من ديرالاسد

ضمن كوكبة الاطباء الذين نجحوا خلال اليومين الاخيرين كان هنام 200 طبيب عربي , وكانت من بينهم الشابتين الطبيبتين عبير سالم الوقيلي (23 عاما) ابنة قرية بير مشاش غير المعترف بها في النقب والشابة الطبيبة منى ابراهيم نعمه (23 عاما) من قرية دير الاسد.

الطبيبتان بدأتا دراسة موضوع الطب في سن ال 17 عاما مباشرة مع انهائهما تعليمهما في المدرسة الثانوية .ومع نجاحهما في امتحان الوزارة اصبحتا اصغر طبيبتين في البلاد بعد ان نجحتا بامتحاون مزاولة المهنة وهما لا زالتا في ال 23 من عمرهما .وقد احتفلتا مع عائلتها بهذا الانجاز الكبير مشيرتان الى ان حدودهما السماء وانهما تشكران كل من دعمهما ووقف الى جانبهما في مسيرتهما التعليمية .