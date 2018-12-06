تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أصغر طبيبتين في البلاد بعمر ال 23 - عبير سالم الوقيلي من النقب و منى ابراهيم نعمه من ديرالاسد



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



ضمن كوكبة الاطباء الذين نجحوا خلال اليومين الاخيرين  كان هنام 200 طبيب عربي , وكانت من بينهم الشابتين الطبيبتين عبير سالم الوقيلي (23 عاما) ابنة قرية بير مشاش غير المعترف بها في النقب والشابة الطبيبة  منى ابراهيم نعمه (23 عاما) من قرية دير الاسد.



الطبيبتان بدأتا دراسة موضوع الطب في سن ال 17 عاما مباشرة مع انهائهما تعليمهما في المدرسة الثانوية .

ومع نجاحهما في امتحان الوزارة اصبحتا اصغر طبيبتين في البلاد بعد ان نجحتا بامتحاون مزاولة المهنة وهما لا زالتا في ال 23 من عمرهما .

وقد احتفلتا مع عائلتها بهذا الانجاز الكبير مشيرتان الى ان حدودهما السماء وانهما تشكران كل من دعمهما ووقف الى جانبهما في مسيرتهما التعليمية .

منى ابراهيم نعمه من دير الاسد

عبير سالم الوقيلي (23 عاما) ابنة قرية بير مشاش غير المعترف بها في النقب 





كلمات متعلقة

أصغر, طبيبتين, في, البلاد, بعمر, ال, 23, -, عبير, سالم, الوقيلي, من, النقب, و, منى, ابراهيم, نعمه, من, ديرالاسد,

تابعونــا

عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة 2018-12-17 | 22:16:06

تظاهر العشرات من النساء مساء اليوم الاثنين في مدينة عكا ضد العنف المستشري في...

انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت 2018-12-17 | 22:01:25

انطلق مساء اليوم الاثنين المهرجان الميلادي "ليالي الميلاد" في قاعة بيركوفتش -...

اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات 2018-12-17 | 21:58:04

اقدم مجهولون مساء الاثنين على اطلاق النار على متجر في مدينة اللد , وبلطف من الله لم...

الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة 2018-12-17 | 21:54:50

احتفلت بلدة كفركنا مساء الاثنين بحفل اضاءة شجرة عيد الميلاد بمشاركة واسعة وبحضور...

تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا 2018-12-17 | 18:33:18

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس :"تم اليوم الاثنين تقديم تصريح مدع عام...

ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز 2018-12-17 | 18:19:06

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"في نشاط مشترك بين الشرطة وحرس الحدود...

المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد 2018-12-17 | 18:10:25

قررت لجنة المتابعة العليا في اجتماعها الطارئ الذي عقدته ظهر اليوم في مدينة اللد،...

ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص 2018-12-17 | 16:14:57

قام مدير قاعة البانياس للأفراح في مدينة ام الفحم محمود عبد دعدوش بهدم القاعة...

بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا 2018-12-17 | 12:28:43

" أقف اليوم امامكم ،هنا في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا، مع...

سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين 2018-12-17 | 14:25:34

شارك العشرات من سائقي الحافلات العرب واليهود في القدس اليوم الاثنين بمظاهرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة فتى دراجة هوائية سيارة الناصرة حادث دهس طرق اسعاف شرطة مستشفى منشار كهربائي عرابة متوسطة وجهه مستشفى رمبام حيفا مدينة اسعاف ريم طبي طاقم جلجولية الفي منشه سقوط تدحرج سيارة من ارتفاع انقلاب اصابة شخصين متوسطة اسعاف مستشفى حريق عيادة صندوق المرضى العام كلاليت عرابة دون اصابات اضرار تذكر بث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشبنفيكابايرن ميونخدوري أبطال أوروبامشاهدة بنفيكا مباشر مشاهدة بايرن ميونخ مباشرمشامفيد مرعي فرز اصوات انتخاب رئيسا لمجلس حرفيش المحلي المرشح ام عربية الرملة اعتداء ضرب ابنتها شجار بينهما اصابة خطيرة منطقة العينين الشرطة تمديد اعتقال سهيد حيادري فنانة سخنين شعبي عم يتألم اغنيةتل 3 قتلى فلسطينين شابين ابيب عملية اطلاق نار اصابات منفذ شرطة مركز تجاري شارونه سوبر استنفار السفير البريطاني اجتماع وادي عارة رؤساء مجالس محلية بلديات ديفيد كوراياتهام يهودي طعن يهودي ظنا منه انه عربي كريات اتا سكين قومية ثانوية رؤف ابو حاطوم يافة الناصرة تخريج حفل تخرج طلابها الفوج جديدطرعان احتفال مولد النبوي الشريف مشاركة واسعة رفض طلب الروم الارثوذوكس عماد جلال دكور انتخابات تأجيل الناصرة حادث طرق مروع طريق قرب ايلات مصرع اصابة اخرين مستشفى الشرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com