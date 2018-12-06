احمد, فهمي, يقارن, بين, هنا, الزاهد, وهذا, الحصان!,

مازح الممثل أحمد فهمي خطيبته الممثلة هنا الزاهد بصورة طريفة نشرها عبر حسابه على انستغرام.

فقد نشر فهمي صورة لحصان يمتلك شعرا طويلا باللون الأصفر، وكتب تعقيبا عليها أن هذا شكل هنا الزاهد إذ كانت خلقت كحصان.من جانبها ردت عليه هنا وكتبت تعقيبا على الصورة كلمة “هموت” مع وضع أشكال لوجوه تضحك في إشارة منها أنها لا تستطيع التوقف عن الضحك بعدما كتبه.