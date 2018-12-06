ملكة, جمال, الكون, 2018.., المتسابقة, الإيسلندية, روسية, الأصل,

تتجهز ملكة جمال إيسلندا، كاترين ليا إلينودوتير، للمشاركة في مسابقة "ملكة جمال الكون-2018" في تايلاند، في حين تبين أن الحسناء الإيسلندية روسية الأصل.

ولدت كاترين في روسيا، في مدينة أومسك، بينما كانت تعرف باسم إيكاترينا سكوروبوغاتوفا. وبعمر 9 سنوات، هاجرت الطفلة مع والدتها للاستقرار في إيسلندا، عقب زواج الأخيرة من رجل إيسلندي.وتسافر كاترين لزيارة أقاربها في روسيا بين الحين والآخر. وبالإضافة إلى إتقان الحسناء للغة الإيسلندية، فهي تتحدث الروسية والإنجليزية بطلاقة، كما أنها بدأت مؤخرا بتعلم الفرنسية والدنماركية واللاتينية.وعلاوة على ما سبق، تطمح كاترين بأن تصبح محامية مختصة في شؤون الهجرة، في حين تحدثت مؤخرا حول قرارها المهني، قائلة: "باعتباري مهاجرة، فأنا أعرف من خلال تجربتي جميع الصعوبات التي تواجه القادمين إلى بلد جديد، في محاولتهم للتأقلم مع الثقافة واللغة".وفي سياق متصل، تنطلق فعاليات حفل "ملكة جمال الكون-2018" في منتصف الشهر الجاري، في العاصمة التايلاندية بانكوك، في حين تشارك الحسناء الروسية، يوليا بولياتشيخينا، ممثلة عن بلادها في مسابقة الجمال الأشهر حول العالم.