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اللاعب أمين بسام محاميد 17 عاما من ام الفحم يجتاز بنجاح الاختبارات في فريق شبيبة ريال مدريد الاسباني



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



نجح اللاعب  الشاب امين بسام محاميد ١٧ عاما من ام الفحم ، باجتياز الاختبارات مع فريق ريال مدريد الاسباني وتم قبوله رسميا مع النادي الاسباني لفئة الشبيبة.



وقال اللاعب الشاب انه فخور بما حققه من انجاز وشكر والديه وعائلته على الدعم الدائم له , مشيرا الا انه سيقدم افضل ما لديه ليكون لاعبا اساسيا في الفريق.


ويطمح اللاعب محاميد ان يكون في يوم من الايام لاعبا اساسيا في فريق ريال مدريد الاسباني الى جانب الصف الاول من النجوم العالميين. 




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