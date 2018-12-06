ادعيس, يندد, بانتهاك, المستوطنين, للحرم, الإبراهيمي,

ندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، بالانتهاك الذي يمارسه المستوطنون في المسجد الابراهيمي بحماية ورعاية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار دعيس بقيام سوائب المستوطنين بممارسة تدنيسهم للمسجد الابراهيمي من خلال الرقص والقيام بصلوات تلمودية في ساحات المسجد، بمشاركة عدد من الحاخامات الكبار في اسرائيل، وحماية ما يسمى بقائد منطقة الخليل.وقال ادعيس إن الانتهاكات المتواصلة والتي لم تتوقف منذ الاحتلال الاسرائيلي لمدينة الخليل، إلا أنها أصبحت تزداد كمياً ونوعياً وما نصب "شمعدان الحانوكاه" على جدار المسجد إلا دليل على هذا الأمر، هذا عدا عن نيتهم وضع المصعد الكهربائي الذي يتيح زيادة عدد المنتهكين إضافة إلى إضراره بالبناء التراثي والتاريخي والديني.وطالب ادعيس مؤسسة اليونسكو بالوقوف أمام مسؤولياتها الثقافية والتراثية والعمل بحزم للوقوف أمام هذه الانتهاكات التي تمس بمعلم تاريخي وتراثي وضعته منذ فترة بسيطة على قائمة التراث العالمي