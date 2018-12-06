الشرطة, تستعد, للمنخفض, الجوي, ونشر, قوات, معززة,

جاءنا في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:

وفق معلومات وردت للشرطة من مركز الارصاد الجوية، ستشهد منطقة الجنوب أحوال جوية مصحوبة بامطار غزيرة مما يرفع من امكانية حدوث فيضانات في الاودية الشرقية والجنوبية*.*شرطة اسرائيل تناشد جمهور المتنزهين بعدم الوصول الى تلك المناطق*.*كما وتناشد الشرطة سكان التجمعات البدوية في النقب الذين يقطنون قرب الأودية، بإتخاذ الحيطة والحذر وأن ينتبهوا للأولاد والقاصرين ويتأكدوا من مكوثهم قرب شخص بالغ وبعدم الدخول الى الأودية، مما يشكل خطرًا جسيمًا على حياتهم*.*فيما يلي بعض توصيات الشرطة المهمة في هذا الشان:*🔹 اثر خطر التزحلق على الشارع يتوجب على السائقين يتوجب على السائقين توخي اقصى درجات الحذر وتجنب السفر على الطرقات المعرضة لتدفق السيول والفيضانات وخطر الانزلاق والغرق.🔹شرطة إسرائيل، بمساعدة وحدات الإنقاذ التابعة للشرطة، مستعدة لتقديم الخدمة والمساعدة لجمهور مستخدمي الطريق وإنقاذ المواطنين والمسافرين.🔹الشرطة تناشد جمهور السائقين بعدم الوصول الى الاماكن المعرضة للفيضانات بما في ذلك ظاهرة ما يدعى اصطياد الفيضانات، مما يعرضهم الى خطر غير ضروري.🔹 يتوجب على السائقين ملائمة سرعة المركبة مع الظروف الجوية ووضع الطريق.🔹 يتوجب على السائقين قبل القيادة التاكد من عدم العطل في مصابيح المركبة وتنظيف المصابيح الأمامية ، وكذلك تشغيل الأضواء اثناء القيادة.🔹 يُحظر التوقف بشكل مفاجئ ويجب المحافظة على مسافة آمنة من السيارة التي أمامكم.🔹 ينبغي إيلاء اهتمام خاص للمشاة ، مع إعطاؤهم حق الاولوية عند عبور الشارع.🔹 يتوجب على السائقين التركيز اثناء القيادة وتجنب أي سهو، بما في ذلك استخدام الهاتف المحمول أو إرسال الرسائل النصية، حيث إذا لزم الأمر، يمكنكم التوقف في مكان آمن على جانب الطريق.🔹 يُحظر توقيف السيارة على هوامش الطريق وفي الاماكن غير المعدة لذلك، مما يشكل خطرًا على السيارات المارة في الشارع.🔹 في حالة وجود عطل في المركبة، عليكم اضاءة أضواء التحذير وابقائها مضاءة، وارتداء البزة الصفراء للتحذير، ونصب مثلث التحذير والاهم من ذلك تخطي الجدار الواقي *والاتصال بمركز الطوارئ للشرطة على الرقم 100* .🔹 سيقوم مركز السيطرة في قسم المرور التابع للشرطة بتحديث التطبيق الذكي waze والجمهور حول ظروف حركة المرور والطرق المغلقة عبر وسائل الإعلام.🔹 الجمهور مدعو للاتصال لمركز المعلومات الوطني للشرطة 110 لتلقي المعلومات لاي سؤال بودكم طرحه.