سلاف, فواخرجي, في, نزهة, مع, زوجها.., صور,

بعيداً عن أجواء التصوير وضغط العمل، قررت النجمة السورية سلاف فواخرجي مرافقة زوجها، الفنان والمخرج وائل رمضان، وأحد أصدقائهما، في جولة حرة بمدينة دمشق.

سلاف شاركت متابعيها بصور من مزاراتها المختلفة، معربة عن سعادتها بهذه الجولة في تعليق كتبت فيه: «رحلة من القلب بقلب الشام»، وكان لافتاً حرص المارة على التقاط صور تذكارية مع الفنانة، وهو ما لم يزعج سلاف وزوجها، وقد تفاعل متابعو النجمة السورية مع الصور بتعليقات تمنوا فيها أن تعود سوريا كما كانت، ويُعم عليها الأمن والسلام.يُذكر أن سلاف فواخرجي تزوجت وائل رمضام عام 1999، وقد أثمر زواجهما عن ولدين هما «حمزة وعلي».من ناحية أخرى، تنتظر سلاف فواخرجي عرض مسلسلها الجديد «خط ساخن»، وهو العمل الذي تعود به للدراما المصرية بعد غياب سنوات، ويشاركها بطولته، الفنان حسين فهمي، نضال الشافعي، ميدو عادل، وسهر الصايغ، والعمل من تأليف فوزية حسين وإخراج حسنى صالح.