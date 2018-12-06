مورينيو, :, سجلنا, 4, أهداف, في, لقاء, آرسنال,

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، رضاه عن لاعبيه رغم التعادل مع آرسنال 2-2، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "أولد ترافورد"، في ختام مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب البرتغالي، في تصريحات أبرزتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عقب انتهاء المباراة: "سجلنا 4 أهداف في اللقاء وتعادلنا 2-2، كالعادة ارتكبنا الأخطاء ودفعنا ثمنها، لكن هذه المرة هناك روح رائعة ولاعبين جاهزين للقتال، وهذا ما يستحق الفريق الإشادة عليه".وأضاف: "كنا مرهقين كما أن كريس سمولينج خاض المباراة في ظروف صعبة، لكن آرسنال كان خطيرًا فقط عندما فقدنا الكرات في أماكن صعبة".وتابع: "هذا اللقاء شهد أداء كبيرًا، حيث قدم راشفورد على سبيل المثال كل شيء ممكن للقميص، وحتى من مقاعد بدلائنا كان يمكنك ملاحظة القلق عند وصول الكرة لمنطقتنا الدفاعية".وعندما سئل مورينيو عن الحلول المطروحة للتغلب على الأخطاء الدفاعية، قال: "لا أستطيع الإجابة على هذا، أنا مدرب لمانشستر يونايتد ومع ذلك لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال".وواصل: "دائما ما نحظى بالفرصة الأولى في المباراة، لكن كم مرة نسجل ونبني على تقدمنا؟ إنه أمر فريد للغاية، لكني سعيد بسبب اللاعبين والروح المعنوية رغم أننا نفتقد لبعض الجودة".وأتم: "يجب أن أختلف مع بعض الناس الذين يحاولون مقارنتنا بفرق تواجد فيها روي كين ورود فان نيستلروي ونيمانيا فيديتش، امنحونا الفرصة والوقت، أنا سعيد بسبب روح الفريق، كنا نتمسك بزمام المبادرة عندما سجلنا هدف آرسنال بالنيابة عنهم".