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إصبع السبابة والأنوثة.. دراسة تتوصل إلى "الرابط الغريب"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توصلت دراسة أجرتها جامعة أكسفورد البريطانية، إلى رابط غريب بين طول اصبعي السبابة والوسطى لدى النساء ومقدار الأنوثة الذي تتمتعن به.



واكتشفت الدراسة أن هناك علاقة تناسب طردي، بين طول إصبع السبابة وأنوثة المرأة.


وسلطت صحيفة "ديلي ميل" الضوء نتائج الدراسة التي "فاجأت" العلماء، بسبب الربط بين إصبع السبابة الطويل والصفات الأنثوية النموذجية.


ويرتبط إصبع السبابة الطويل مع البنصر القصير، بمستويات مرتفعة من الهرمونات الجنسية الأنثوية لدى النساء.


ويعتقد العلماء أن ارتفاع نسبة هرمون الإستروجين الجنسي لدى النساء، يؤدي إلى نمو أصابع السبابة مقارنة بالبنصر.


وعلى النقيض من ذلك، فإن ارتفاع هرمون التستوستيرون الذكري يؤثر "ذكوريا" على النساء، وينتج عنه إصبع بنصر طويل وسبابة قصير، مع تراجع مظاهر الأنوثة عليهن.


وأجرت إيليوند بيرس من جامعة أكسفورد البريطانية الأبحاث، التي نشرت في مجلة الجمعية الملكية.


وأخذت بيرس قياسات أطوال أصابع السبابة لـ274 من المتطوعات الإناث، وأيضا عينات من الحمض النووي الخاص بهن، كما أجرت المشاركات اختبارات نفسية على جودة علاقاتهن الجنسية.


وفي ورقة البحث، قالت بيرس إن النساء اللواتي لديهن إصبع سبابة أطول من إصبع الخاتم تتمتعن بأنوثة أكبر.




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