اندلاع, النيران, في, مكاتب, محاماة, بمدينة, عكا, والشرطة, تحقق,

جاءنا من كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ صباح اليوم الخميس ان حريقا شب على شارع موشيه تسوري في عكا فجر اليوم في مكاتب محاماه تتواجد في بنايه سكنيه .

طواقم اطفاء وانقاذ من محطة زفولون عملت على اخماد الحريق ومنع انتشاره الى الشقق السكنيه مستخدمة رافعه خاصه خلال عملية اخماد الحريق.لم يبلغ عن اصابات ويجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق